Başkan Erdoğan'an KYK borçlarına ilişkin açıklama 18.03.2019 23:13

Başkan Erdoğan, "Bunlar krediden kaynaklanan borçlar. Burslar karşılıksız. Bu soruya bir Bay Kemal gibi bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'sildim gitti'der. Ama ben Erdoğan gibi cevap verirsem, ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Taksitleri de bunların çok düşük. Harçları kaldırdık mı, kaldırdık. Sigortalı bir işe girdiğin an taksitli ve faizsiz ödüyorsun. Bunu da artık devlete çok görmeyelim." dedi.