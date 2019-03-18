Haberler Web TV Başkan Erdoğan'an KYK borçlarına ilişkin açıklama

Başkan Erdoğan'an KYK borçlarına ilişkin açıklama

18.03.2019 23:13

Başkan Erdoğan, "Bunlar krediden kaynaklanan borçlar. Burslar karşılıksız. Bu soruya bir Bay Kemal gibi bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'sildim gitti'der. Ama ben Erdoğan gibi cevap verirsem, ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredide iş bulduğunuz zaman faiz  yok, bu borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Taksitleri de bunların çok düşük. Harçları kaldırdık mı, kaldırdık. Sigortalı bir işe girdiğin an taksitli ve faizsiz ödüyorsun. Bunu da artık devlete çok görmeyelim." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları