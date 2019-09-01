Haberler Web TV Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Konya'da vatandaşla çay-simit molası

Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Konya'da vatandaşla çay-simit molası

01.09.2019 19:58

Konya'daki toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otobüsünü durdurup vatandaşlarla çay içti, simit yedi. Vatandaşların Başkan Erdoğan'a olan ilgisi yoğundu. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları