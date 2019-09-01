Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Konya'da vatandaşla çay-simit molası

Konya'daki toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otobüsünü durdurup vatandaşlarla çay içti, simit yedi. Vatandaşların Başkan Erdoğan'a olan ilgisi yoğundu. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Konya'da vatandaşla çay-simit molası01.09.2019 19:58
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