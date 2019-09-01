Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Konya'da vatandaşla çay-simit molası 01.09.2019 19:58

Konya'daki toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otobüsünü durdurup vatandaşlarla çay içti, simit yedi. Vatandaşların Başkan Erdoğan'a olan ilgisi yoğundu. İşte o anlar...