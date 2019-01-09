Genellikle vatandaşlarla sohbet etmeyi seven, halkın derdini birinci ağızdan dinleyen Başkan Erdoğan'a geçtiğimiz yıllarda bir amcanın yaptığı dua çok konuşulmuştu. Söz konusu görüntüler sosyal medya üzerinden yeniden paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan'a yapılan dua izleyenlere duygulu anlar yaşattı!09 Ocak 2019, Çarşamba
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