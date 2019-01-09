Haberler Web TV Başkan Erdoğan'a yapılan dua izleyenlere duygulu anlar yaşattı!

Başkan Erdoğan'a yapılan dua izleyenlere duygulu anlar yaşattı!

09 Ocak 2019, Çarşamba

Genellikle vatandaşlarla sohbet etmeyi seven, halkın derdini birinci ağızdan dinleyen Başkan Erdoğan'a geçtiğimiz yıllarda bir amcanın yaptığı dua çok konuşulmuştu. Söz konusu görüntüler sosyal medya üzerinden yeniden paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları