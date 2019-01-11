Başkan Erdoğan, İzmir'de görüştüğü ve sohbetiyle çevresindeki kahkahalara boğan engelli Tutku Yalçın'ı Trabzon'da da görünce şaşırdı. Konuşmasını yarıda kesen Başkan Erdoğan 'Burada ne işin var kız, Allah senin iyiliğini versin' dedi.
Başkan Erdoğan'a Trabzon'da 'Tutku Yalçın' sürprizi: Tutku, burada ne işin var kız?11 Ocak 2019, Cuma
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