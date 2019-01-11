Haberler Web TV Başkan Erdoğan'a Trabzon'da 'Tutku Yalçın' sürprizi: Tutku, burada ne işin var kız?

Başkan Erdoğan'a Trabzon'da 'Tutku Yalçın' sürprizi: Tutku, burada ne işin var kız?

11 Ocak 2019, Cuma

Başkan Erdoğan, İzmir'de görüştüğü ve sohbetiyle çevresindeki kahkahalara boğan engelli Tutku Yalçın'ı Trabzon'da da görünce şaşırdı. Konuşmasını yarıda kesen Başkan Erdoğan 'Burada ne işin var kız, Allah senin iyiliğini versin' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları