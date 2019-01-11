Başkan Erdoğan'a Trabzon'da 'Tutku Yalçın' sürprizi: Tutku, burada ne işin var kız? 11 Ocak 2019, Cuma

Başkan Erdoğan, İzmir'de görüştüğü ve sohbetiyle çevresindeki kahkahalara boğan engelli Tutku Yalçın'ı Trabzon'da da görünce şaşırdı. Konuşmasını yarıda kesen Başkan Erdoğan 'Burada ne işin var kız, Allah senin iyiliğini versin' dedi.

