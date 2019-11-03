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Başkan Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli!

03.11.2019 17:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınırı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınırı ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaştı.

Kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çeken Erdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti. Erdoğan'a MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Halk ile biraraya gelmek için kısa bir yürüyüş yapan Başkan Erdoğan, fotoğraf çektirmek isteyen kimsenin bu ricasını kırmadı.

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