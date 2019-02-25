Haberler Web TV Başkan Erdoğan'a miniklerden sürpriz

Başkan Erdoğan'a miniklerden sürpriz

25.02.2019 20:59

Manisa'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miniklerden kurulu Mehteran takımıyla karşılaştı. Kendisine yapılan sürprize şaşıran başkan Erdoğan, küçük çocuklarla fotoğraf da çektirdi. İşte o görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları