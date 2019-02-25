Başkan Erdoğan'a miniklerden sürpriz

Manisa'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miniklerden kurulu Mehteran takımıyla karşılaştı. Kendisine yapılan sürprize şaşıran başkan Erdoğan, küçük çocuklarla fotoğraf da çektirdi. İşte o görüntüler...
Başkan Erdoğan'a miniklerden sürpriz25.02.2019 20:59
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