Başkan Erdoğan'a miniklerden sürpriz 25.02.2019 20:59

Manisa'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miniklerden kurulu Mehteran takımıyla karşılaştı. Kendisine yapılan sürprize şaşıran başkan Erdoğan, küçük çocuklarla fotoğraf da çektirdi. İşte o görüntüler...