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Başkan Erdoğan'a İngilizce şarkı yazdı!

02 Ocak 2019, Çarşamba

Yazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) isimli şarkı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


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