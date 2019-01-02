Yazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) isimli şarkı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Başkan Erdoğan'a İngilizce şarkı yazdı!02 Ocak 2019, Çarşamba
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