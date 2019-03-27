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Başkan Erdoğan'a canlı yayında üst üste sürpriz klipler

27.03.2019 22:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınına konuk oldu. Canlı yayın Erdoğan'ın 27 Mart 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan siyasi kariyerini anlatan sürpriz kliplerle başladı. İşte o sürpriz klipler...


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