Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınına konuk oldu. Canlı yayın Erdoğan'ın 27 Mart 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan siyasi kariyerini anlatan sürpriz kliplerle başladı. İşte o sürpriz klipler...
Başkan Erdoğan'a canlı yayında üst üste sürpriz klipler27.03.2019 22:23
- Erdoğan: Zillet ittifakı neden birlikte miting yapamıyor?
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar
- Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e: Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor!
- Başkan Erdoğan'dan anket şirketleriyle ilgili flaş açıklama
- Son dakika... Başkan Erdoğan: İttifakı saklamayı başaramadılar
- Başkan Erdoğan'a canlı yayında üst üste sürpriz klipler
- Başkan Erdoğan tarihi anısını ilk kez anlattı
- CHP’li Zeydan Karalar şehit eşi Gülcan Demiryürek'i salondan kovdu!
- İyi Parti, CHP ve HDP'nin belediye paylaşımı! Kirli plan deşifre oldu
- Kabe imamından Erdoğan ve Ayasofya duası!
- İBB 'İstanbul Senin' sloganını tescillemişti
- CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı çalıntı çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.