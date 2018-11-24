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Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz: Işıklar söndü...

24 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'den 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladığı salonda görsel şölen vardı.


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