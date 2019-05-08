Haberler Web TV Başkan Erdoğan'a Ağrılı gençlerden anlamlı paylaşım! Bu video tıklanma rekorları kırdı

Başkan Erdoğan'a Ağrılı gençlerden anlamlı paylaşım! Bu video tıklanma rekorları kırdı

08.05.2019 01:11


Ağrı'da eğitim gören üniversiteli bir grup genç anlamlı bir video paylaştı. Ramazan ayını "Gönüllerin sultanısın hoşgelmişsin sen. Gönlümüz bir, soframız bir hoşgelmişsin sen" sözleriyle karşılayan gençler, çektiklerin videonun sonunda da "Bugün Ağrı'dan tüm Türkiye'ye, tüm Müslüman ülkelerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlar yolluyoruz. Gönlümüz bir, soframız bir" ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gençlerin bu anlamlı videosunu paylaştı. İşte tıklanma rekorları kıran o video...

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