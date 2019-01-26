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Başkan Erdoğan: Zillet İttifakı'na gereken dersi vereceğiz

26 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "16 yılda Gaziantep'e 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Bu Zillet İttifakı'na, Cumhur İttifakı olarak gereken dersi vereceğiz." dedi.


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