Başkan Erdoğan: "Zaten onun (Kılıçdaroğlu) yalancılığı yargıyla müsecceldir" 05.03.2019 13:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''"CHP adayı çıkmış diyor ki 'İstanbul'da kültür merkezi yok'. Aday tanıtım toplantısını nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi'nde. Bir tane kongre merkeziniz olsaydı gider orada yapardınız. Demek ki sizde yok. Karşımda Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezi var. Bay Kemal bunları bilmez, ama gönderdiği belediye başkanları hiç bilmez. Zaten onun yalancılığı yargıyla müsecceldir." dedi.