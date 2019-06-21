Başkan Erdoğan: Yüzde 52'lik bir oranla zaferle çıktık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ardından Başbakanlık ve ardından Cumhurbaşkanı olarak hizmet yolculuğunu en üst zirveye çıkardık. Büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik bir oranla zaferle çıktık. İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyesinin 180'ini kazananak tartışmasız bir şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin komisyonların tamamı şu anda Cumhur İttifakı'na aittir." dedi.
Başkan Erdoğan: Yüzde 52'lik bir oranla zaferle çıktık21.06.2019 21:15
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