Başkan Erdoğan, Yüksekova'da üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova ilçesinin 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere yeni yıl mesajını iletti.
Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:
"Aynı şekilde ben de jandarma ve polis kardeşlerimin en üstünden en astına kadar hepsine sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim ailelerine kendilerini inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içinde kavuştursun. Hepsine şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah."
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