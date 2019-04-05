Başkan Erdoğan: YSK'ya müracat etme hakkımız var 05.04.2019 15:34

İstanbul'da cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimler sonrası İstanbul'daki sonuçlarla ilgili yaptığı itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.