Başkan Erdoğan YSK'nın İstanbul kararının ardından harekete geçti! Danışmanlarını uyardı

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran’da yenileme kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul’da düzenlenen toplantıda, 31 Mart’taki seçimlerde görev alan ekipten farklı bir ekip kurulması ve yeni kampanya hazırlanması kararı alındı. Hedef, sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen. Erdoğan, “Eskort ve korumalarla, vatandaşla aranıza duvar örmeyin. 7-24 çalışacağız, gönüllere dokunacağız, birlikte hareket edin” talimatı verdi.
Başkan Erdoğan YSK'nın İstanbul kararının ardından harekete geçti! Danışmanlarını uyardı09.05.2019 10:22
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