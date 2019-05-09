Haberler Web TV Başkan Erdoğan YSK'nın İstanbul kararının ardından harekete geçti! Danışmanlarını uyardı

Başkan Erdoğan YSK'nın İstanbul kararının ardından harekete geçti! Danışmanlarını uyardı

09.05.2019 10:22

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran’da yenileme kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul’da düzenlenen toplantıda, 31 Mart’taki seçimlerde görev alan ekipten farklı bir ekip kurulması ve yeni kampanya hazırlanması kararı alındı. Hedef, sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen. Erdoğan, “Eskort ve korumalarla, vatandaşla aranıza duvar örmeyin. 7-24 çalışacağız, gönüllere dokunacağız, birlikte hareket edin” talimatı verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları