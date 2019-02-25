Başkan Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak 25.02.2019 11:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan hayatını kaybeden Karpat için, "iz Kemal Karpat hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.