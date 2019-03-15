Haberler Web TV Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türkle görüştü!

Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türkle görüştü!

15.03.2019 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Zelanda'da cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefon konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın telefon konuşması kameralara yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları