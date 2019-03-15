Başkan Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk yaralandı biriyle görüştüm

Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Alçak katil bildiri yayınlamış. Neymiş Boğaz'ın Avrupa yakasına geçmeyecekmişiz. Ayasofya'yı minarelerden kurtaracakmış. Be hey gafil şunu bil. İmanıyla büyüdüğümüz ecdadımız hiçbir şey önünde eğilmemiş. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin." diyerek Yeni Zelanda'daki cami katliamına sert tepki gösterdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını açıkladı..
Başkan Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk yaralandı biriyle görüştüm15.03.2019 16:09
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