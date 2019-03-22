Başkan Erdoğan: Yeni Zelanda hükümetine teşekkür ediyorum 22.03.2019 11:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Başbakan başta olmak üzere hükümete olay karşısında gösterdikleri kararlı duruş için şahsım, ülkem ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum. Tepki, sergilenen empati tüm dünya liderlerine örnek olmalıdır. Bu vahşi terör eyleminin unutulup gitmesine müsade etmemeliyiz.'' dedi.