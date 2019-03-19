Başkan Erdoğan: Yeni Zelanda hesabını sormazsa biz sormasını biliriz 19.03.2019 13:23

Ereğli'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir" açıklamasında bulundu. Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz." dedi..