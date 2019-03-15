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Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü

15.03.2019 18:21

Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile telefonda görüştü. Erdoğan, 49 kişinin öldüğü saldırıyı lanetlediğini söyledi.


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