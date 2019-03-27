Başkan Erdoğan: Yavaş'a verilen oyların nereye gideceği ortaya çıkıyor 27.03.2019 15:41

Bolu'daki mitinginde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara’da verilen oyların hesabını verecek" diyor Bay Sezai... Yavaş’a verilen oyların nereye gideceği ortaya çıkıyor. Şimdi Ankaralı kardeşlerim onlara gereken dersi inşallah Pazar günü verecek" diye konuştu.