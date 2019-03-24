Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Yassıada'ya 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adını koyuyoruz. Seçimden kısa süre sonra açılışını yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Yassıada'ya 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adını koyuyoruz24.03.2019 16:43
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