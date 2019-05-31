Başkan Erdoğan: Yaşananlar oyunun büyüklüğünü ortaya koyuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Üsküdar İftarı” programında konuştu. Erdoğan "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir." dedi. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan: Yaşananlar oyunun büyüklüğünü ortaya koyuyor31.05.2019 22:00
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