Başkan Erdoğan: Yaptırım olmayacağını sayın Trump'tan duymuş olduk (Video) 29.06.2019 11:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ''Yaptırım olmayacağını Trump'ın kendisinden dinlemiş olduk. Stratejik ortakları arasında yaptırım olmaz. Kimsenin egemenlik haklarımıza müdahale etme yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

Az önce sayın Trump'ın da basın toplantısı oldu. Kendisiyle görüşmemden önce basın mensuplarına cevabı verdi. S-400'lerle ilgili konuda bizim tabi bütün anlaşmamız her şeyimiz bitmiştir. Ve şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz; bu iş bitti.



Fakat burada bir gerçeği ortaya koymamız lazım. Biz ABD ile de patriotlar alma hususunda sayın Obama döneminde bir adım atmıştık. Fakat patriotlar hususunda maalesef kongre müsaade etmedi dediler. Ve bize böyle bir satışı gerçekleştirmediler. Bizde tabi ki hava savunma sistemleri için böyle bir adım atmamız gerekiyordu. Ve en uygun şartlarda bunu Rusya'dan bulmuş olduk.

Yaptırımlar konusunda; zaten Trump bugün yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. Ve bizim örneğin S-400 olayı bir taraftan yürürken ama biz Amerika'dan şu anda mesela Boeing uçakları alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını alıyoruz. Yani serbest piyasa ekonomisinin olmuş olduğu bir dünyada bunları bir defa birbirine karıştırmayacağız. Ve adımlarımızı da buna göre atacağız.

KİMSENİN EGEMENLİK HAKLARIMIZA MÜDAHALE ETME YETKİSİ YOK

Bunun yanında şu gerçeği özellikle vurgulamamız lazım. Biz ABD ile stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etmesi gibi birilerinin yetkisi de yoktur.



F-35 konusunda da şu ana kadar bizim Amerika'ya yaptığımız 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz var. Ve burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 100+16. Toplamda 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Ama altta birilerinin yaptığı açıklamalar sayın Başkanın açıklamalarıyla hiç örtüşmüyor.



YAPTIRIM OLACAK MI?

İki stratejik ortağın arasında böyle bir şeyin olması söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.