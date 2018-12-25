Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur cinsten değildir. Bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor. Varamazsınız bir yere. Oradaki kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir, yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Türkiye'nin son 16 yılda mesafe alamadığı en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor. Gerek vekillerimiz, gerek teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. Milletimiz de bunlara 31 Mart'ta demokratik dersi sandıklarda versin
Başkan Erdoğan: "Yapılan hakaretler yenilir yutulur cinsten değil"25 Aralık 2018, Salı
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