Başkan Erdoğan: Yapılacak zulümlere seyirci olmayız

Başkan Erdoğan, Memur-Sen 6. Genel Kurulu'nda konuştu. CHP'nin işçilere yaptığı sendika baskısıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Yapılacak olan zulümlere tribünden seyirci olmayız." dedi.
Başkan Erdoğan, ''31 Mart itibariyle tamamlamış olduğumuz seçimlerden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden rahatsızlık duyma gibi veya bulundukları yerde mücadelelerini kararlı bir şekilde sürdürüemeyenler sebebiyle Memur-Sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir. İnsanoğlu bir yere kadar menfaatleriyle yürür. Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Seni makamından mı alacak? Seni memurluktan atabilir mi atamaz. Bu ülkede bir hükümet var. Biz yapılacak zulümlere tribünden seyirci olmayız. Yapılması gereken neyse onu da yaparız. Bütün yargı ve yürütme mekanizmalarını her halükarda başta Memur-Sen olmak üzere yürütmek durumundayız. Memur-Sen camiası üyeleri 'sendikanı değşitir' diyenlere karşı dimdik durmalı ve yerini korumalıdır.'' dedi.
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