Başkan Erdoğan: "Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız" 17 Kasım 2018, Cumartesi

Ayrıca 18 ilimizdeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz her şehrimize en az birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz ya, onlar dedikodu yapıyor. Onlar ne yapılırsa yapılsın karşılarına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar istemezük diyorlar. Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız.