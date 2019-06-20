Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Erdoğan, "Muhammed Mursi'nin vefatıyla demokrasi ölümüne sessiz kalmıyoruz. Meslektaşınız olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutturulmasına nasıl göz yummadıysak, Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız. ".
Başkan Erdoğan, yabancı basın mensuplarına hitap etti! Başkan Erdoğan: Mursi'nin ölümüne göz yummayacağız (Video)20.06.2019 11:51
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