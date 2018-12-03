Başkan Erdoğan Venezuela'da temaslarını sürdürüyor 03 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Erdoğan Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Simon Bolivar Anı Mezarı'na gelen Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretin hemen ardından Başkanlık Sarayı'na geçeceği bildirildi. Yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, çocuklarla da bizzat ilgilenerek fotoğraf çektirdi. İşte o anlar...