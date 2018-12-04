Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfı'na devredildiğini bildirdi.
Başkan Erdoğan: Venezuela'da 2 FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi03 Aralık 2018, Pazartesi
- Başkan Erdoğan: Venezuela'da 2 FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi
- Başkan Erdoğan: Maduro'dan talep ettim o da kabul etti
- Maduro'dan Başkan Erdoğan'a sıra dışı hediye
- Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest
- Başkan Erdoğan Venezuela'da temaslarını sürdürüyor
- Ankara'da doğalgaz hattında patlama
- Şule Çet'in ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı
- Müge Anlı'da bugün tüyler ürperten açıklama! Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey'in eski sevgilisi neler anlattı?
- Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı
- CHP: İstanbul'u Paris yapacağız
- İstanbul'da büyük operasyon! 48 adet suikast silahı ele geçirildi
- İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.