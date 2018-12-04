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Başkan Erdoğan: Venezuela'da 2 FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi

03 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfı'na devredildiğini bildirdi.


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