Başkan Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek 12.02.2019 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, "Ülkemizin bekası, milletin refahı için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tarifi zaferle çıkmak istiyoruz. CHP’ni başındaki zat gibi, Çorum’u ve Çorumlu kardeşlerimizi ufukta seçim sadığı görünce hatırlayanlardan olmadık." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum, her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde Çorum'u farklı bir noktaya taşıyacağız. Venezuela altının Çorum'da işleyecek." açıklamasında bulundu.