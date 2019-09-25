BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...
Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu25.09.2019 19:26
- Esra Erol'da ortaya çıkan, Türkiye gündemine oturan Nail Kurt hakkında mahkeme kararını verdi
- Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu
- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetleriyle birlikte Kafkas Kartalı tatbikatı gerçekleştiriyor
- Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmadı
- İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü
- Son dakika: Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den müjde ve Başkan Erdoğan'a teşekkür!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman'a yeni katılan bomba transferler kimler?
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Burhan Aykurt define kazısında mı öldü?
- Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?
- Adana'daki bir hastanede sıra gecesi yapmışlardı! Soruşturma başlatıldı!
- Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.