Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu 25.09.2019 19:26

BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...