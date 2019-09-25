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Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu

25.09.2019 19:26

BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...


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