Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesi sona erdi |Video 11.10.2019 15:56

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Stoltenberg, Dolmabahçe’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

AKAR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın Stoltenberg ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Bakan Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.



