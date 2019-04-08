Başkan Erdoğan ve Putin'den Rusya'da kritik mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik" ifadelerini kullandı. Putin ise profesyonel sürücüler için vizelerin çok yakında kalkacağını söyledi. Putin, "TIR şoförleri için vizelerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar aldık. Türkiye'den gelecek olan hizmet pasaportu vizesiz olarak girecektir. Vizeler konusu bölgede güvenliğin sağlanmasıdır. Suriye'de ihtilafın siyasi yolla çözülmesidir." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaştı. Gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üstündedir. Belirlediğimiz hedef 100 milyar dolardır. Bu hedefi yakalayacağız." diye konuştu.
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