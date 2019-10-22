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Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde 5 saat geride kaldı: Görüşmenin uzaması belli bir sonuca işarettir

22.10.2019 19:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirvede 5 saat geride kaldı. Zirvenin devam etmesiyle ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün,"Öncelikle şunu söyleyeyim bu kadar uzun süren görüşmelerden olumsuz bir netice çıktığını bugüne kadar ben görmedim. Yani işin uzaması aslında olumsuzluğa değil belli bir sonuca işarettir. Daha önce de ABD heyeti buraya geldiğinde hatırlayacaksınız o zaman da 5 saate yakın görüşmeler oldu ve neticesinde bir sonuç çıktı." dedi.


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