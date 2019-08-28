Başkan Erdoğan ve Putin arasında helikopter pazarlığı! O anlar kamerada 28.08.2019 13:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan helikopter pazarlığı kameralara yansıdı. Putin, helikopterin fiyatını soran Başkan Erdoğan'a "8 milyon dolar, bunun yanında arabamız hediye." cevabını verdi. Erdoğan bu teklife "Okey" dedikten sonra güldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Havacılık Fuarı'nda kameralara yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan, fuarda sergilenen geniş oturum alanına sahip bir helikopteri inceledi ve fiyatını sordu.

HELİKOPTER ALANA LİMUZİN HEDİYE

Rus lider Putin bu soru üzerine "8 milyon dolar, bunun yanında arabamız hediye." diye cevap verdi.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklife "Okey" dedikten sonra güldüğü görülüyor. Putin'in Erdoğan'a ücretsiz vermeyi teklif ettiği "Aurus" model limuzinin fiyatı ise yaklaşık 1,6 milyon lira.

ORTAK ÜRETİM

İki lider, helikopterden önce Rus yapımı Aurus makam aracını incelemişti.

İki lider, makam aracının ortak bir şekilde üretime sokulabileceğini masaya yatırdı.