Başkan Erdoğan ve Merkel'den G20'de kritik görüşme 29.06.2019 04:20

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de yine oturumlara iştirak ediyor ve ikili temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.