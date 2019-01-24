Başkan Erdoğan ve Malta Cumhurbaşkanı'ndan ortak açıklama 24 Ocak 2019, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile birlikte açıklama yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın kendisini şoke ettiğini söyledi. .