Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü. Kabulde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti22.08.2019 21:56
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