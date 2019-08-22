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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

22.08.2019 21:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü. Kabulde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da hazır bulundu.


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