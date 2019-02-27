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Başkan Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby'den ortak açıklama

27.02.2019 21:44

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan toplantıda, "Dört anlaşma imzaladık. Özel sektörümüzü ticarette teşvik ediyoruz. THY'nin Çad seferleri haftada 3'e çıkacak." ifadesini kullandı. Itno, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı...


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