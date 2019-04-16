Başkan Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan önemli açıklamalar 16.04.2019 18:22

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde az önce de görüldüğü gibi aramızda 6 anlaşma imzalandı. Bir ticaret hacmi hedefi kondu. Yeni hedefimiz bir buçuk milyar dolardır. Türkiye ve Belarus bunu başarabilecek düzeydedir." dedi.