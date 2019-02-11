Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ankara'da ortak miting yapacak

Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ankara'da ortak miting yapacak11.02.2019 12:03
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