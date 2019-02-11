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Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ankara'da ortak miting yapacak

11.02.2019 12:03

Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını açıkladı.


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