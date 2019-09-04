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Başkan Erdoğan: Vatanımıza, bayrağımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız (Video)

04.09.2019 15:57

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümünde Sivas'tan bir kez haykırıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız. İşte kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. İçerden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Ya olacağız, ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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