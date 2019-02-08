Başkan Erdoğan: Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız 08.02.2019 15:54

Başkan Erdoğan: ''Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız bayrağımız, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız'' dedi.