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Başkan Erdoğan: Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız

08.02.2019 15:54

Başkan Erdoğan: ''Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız bayrağımız, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız'' dedi.


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