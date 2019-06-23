Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı. Seçimleri buradan takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı.
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı23.06.2019 22:41
- Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı
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