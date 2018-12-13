Başkan Erdoğan uyarmıştı! "ABD çekiliyor" 13 Aralık 2018, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde önce terörle mücadelen söz etti, ardından ABD’nin yanı başımızda kurduğu gözlem noktalarına değindi. Erdoğan daha sonra ise "Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon birkaç güne başlıyor." dedi. Öte yandan bölgeden son dakika haberi de geldi. Yerel kaynaklara göre ABD’nin Fırat’ın doğusundaki üslerinde bir taşınma söz konusu olduğu bildirildi. Peki, Başka Erdoğan’ın tarihe geçen cümleleri Suriye cephesine nasıl yankılandı? Özgür Suriye Ordusu operasyona hazır mı? TSK’nın Fırat’ın doğusunda hangi askeri unsurları kullanacak? Operasyon ne zaman başlayacak? Bölgede neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Suriye’den aktardı.