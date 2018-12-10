Haberler Web TV Başkan Erdoğan uyardı: Karşılarında beni bulurlar!

Başkan Erdoğan uyardı: Karşılarında beni bulurlar!

10 Aralık 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları günü programında konuştu. Başkan Erdoğan partililere 'kibir' uyarısında bulunarak "Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, istişareden uzaklaşan kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. Milletin partisinin milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur" ifadelerini kullandı.


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