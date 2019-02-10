Başkan Erdoğan uyardı: Halde terör estirenin işini bitiririz! 10.02.2019 17:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sandık başkanları buluşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sebze fiyatlarındaki artışla ilgili olarak Erdoğan, "Tanzim satışlarda illere giriyoruz yarından itibaren kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine vatandaşlarımıza satacağız. Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz." dedi.